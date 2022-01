President Kazachstan geeft opdracht direct met scherp te schieten als demonstranten zich weer op staat wagen

De president van Kazachstan zei vrijdag dat hij zijn veiligheidstroepen opdracht heeft gegeven om direct met scherp te schieten, zonder waarschuwing vooraf, als mensen weer de straat op gaan om te demonstreren. De orde is volgens hem grotendeels hersteld, na een week van protesten die uitliepen op chaos en geweld.

 In een toespraak riep president Kassym-Jomart Tokajev vrijdag de overwinning uit.

Almaty

Volgens de regering zijn in de afgelopen dagen meer dan drieduizend demonstranten gearresteerd en 26 betogers omgekomen. Aan de kant van de veiligheidstroepen vielen zeker achttien doden. In een toespraak riep president Kassym-Jomart Tokajev vrijdag de overwinning uit en noemde hij de demonstranten ‘goed voorbereide, gewapende bandieten’, die hij zal ‘vernietigen’ als zij weigeren zich over te geven.

Een dialoog met de betogers, waarvoor de Europese Unie heeft gepleit, wees Tokajev resoluut af. ‘Wat voor een gesprek kun je hebben met criminelen en moordenaars’, sprak hij tegen de bevolking.

Tokajev wordt sinds donderdag gesteund door Russische militairen. Zij maken deel uit van een ‘vredesmacht’ van buurlanden die zijn bewind in het ..

