Wie de klimaatverandering echt serieus neemt, moet ook serieus nadenken over kernenergie

De keuze om kernenergie ook ‘groen’ te verklaren is vooral realistisch. Want de omschakeling naar elektrisch in bedrijfsleven en vervoer vraagt meer energie dan de duurzame bronnen voorlopig kunnen leveren.

Twee nieuwe kerncentrales in ons land, dat is een van de uitgangspunten van de nieuwe coalitie in Den Haag. Het type en de locatie moeten nog worden uitgezocht, maar de psychologische afslag is genomen. Het is moeilijk te verteren voor milieubewegingen, maar ook de Europese Commissie heeft bekendgemaakt kernenergie het label ‘groene energie’ te willen geven. Daartegenover heeft Duitsland bij de jaarwisseling, midden in een periode van hoge energieprijzen en lage gasvoorraden, juist drie kerncentrales gesloten, en de resterende drie worden richting het eind van dit jaar ook uitgefaseerd. Maar de laatste Duitse kolencentrales zullen volgens de plannen pas in 2038 dicht zijn. Voor het tegengaan van de klimaatverandering zou de omgekeerde ke..

