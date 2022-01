Tientallen doden bij protesten in Kazachstan

De protesten in Kazachstan hebben vrijwel zeker al tientallen mensen het leven gekost. Doordat onduidelijk is wat de demonstranten precies willen, is het gissen over de uitkomst.

Almaty

De veiligheidstroepen in het Centraal-Aziatische land kregen donderdag versterking van zo’n drieduizend Russische militairen. Tot dan toe had Rusland zich afzijdig gehouden van de protesten in het buurland, die dit weekend begonnen in het westen en zich van daaruit verspreiden over de rest van het land. Met name in de grootste stad van het land, Almaty, zijn veel mensen op de been. De protesten braken uit vanwege de verdubbeling van de lpg-prijs, de brandstof waarvan de meeste Kazachen gebruikmaken.

Inmiddels heeft president Kassym-Jomart Tokayev de prijsverhoging teruggedraaid en is de regering opgestapt, maar dat heeft de protesten niet doen luwen. Het laat volgens Tony van der Togt, Centraal-Azië-specialist bij Instituut Cl..

