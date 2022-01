Noord-Korea lanceert hypersonische raket

Seoul

Het projectiel dat Noord-Korea woensdag lanceerde was een hypersonische raket die het ingestelde doel 700 kilometer verderop in de Japanse zee foutloos heeft geraakt. Dergelijke raketten zijn zo snel, vijf keer sneller dan geluid, dat bestaande afweersystemen ze niet of nauwelijks kunnen onderscheppen, maar hebben een minder ver bereik dan ballistische raketten en vallen niet onder het VN-verbod. De Zuid-Koreaanse legerleiding en de Japanse regering spraken eerder van een ballistische raket. Noord-Korea had in oktober voor het laatst een ballistische raket getest. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .