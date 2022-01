China heeft grote belangen in Kazachstan en wil vooral geen chaos

China vindt het stilzwijgend best prima dat Rusland ingrijpt. Zelf is China daar niet zo goed in terwijl Beijing wel gigantische politieke en economische belangen heeft in het buurland.

Reageren westerse hoofdsteden bezorgd op de Russische interventie in Kazachstan, Beijing is stilletjes in zijn nopjes over de inzet van ‘peacekeepers’, zoals het Chinese staatspersbureau Xinhua het snelle militaire ingrijpen onder Russische regie noemt. Waarschijnlijk is er vooraf zelfs over gebeld tussen de Russische president Vladimir Putin en zijn Chinese evenknie Xi Jinping, zegt dr. Artyom Lukin van de Federale Universiteit van Vladivostok.

Lukin, gespecialiseerd in Russisch-Chinese relaties, ziet de crisis in Kazachstan als de eerste grote test voor de nieuwe eensgezindheid van Moskou en Beijing, zo innig dat Lukin het een ‘bijna-bondgenootschap’ noemt. ‘Het zou mij niet verbazen als Xi en Putin vooraf hebben een en ander heb..

