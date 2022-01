China’s keiharde lockdown lijkt nu zelfs levens te eisen

In China is grote verontwaardiging ontstaan over het lot van een acht maanden zwangere vrouw in de stad Xian, die sinds twee weken in lockdown is. De vrouw verloor haar kind nadat haar medische hulp was geweigerd, omwille van covidmaatregelen. Hoewel er in China nauwelijks publieke discussie is over het zerocovidbeleid op zich, bracht het incident een golf van kritiek op gang.

2022-01-06 09:45:20 Residents buy food and daily necessities at a temporary stall set up in a residental compound in Xi'an, China's northern Shaanxi province on January 6, 2021, amid a Covid-19 coronavirus lockdown. STR / AFP (beeld str / afp)