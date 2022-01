Oudste WOII-veteraan Verenigde Staten op 112-jarige leeftijd overleden

De oudste Amerikaanse veteraan die in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten is woensdag op 112-jarige leeftijd overleden.

Lawrence Brooks, tevens de voor zover bekend oudste inwoner van de Verenigde Staten, was de oudste van de nog 240.000 levende Amerikaanse veteranen. Zijn dood werd bekendgemaakt door het nationale WOII-museum en bevestigd door zijn dochter.

De Afrikaans-Amerikaanse Brooks, die op 12 september 1909 in Louisiana geboren werd in een gezin van vijftien kinderen, trad in 1940 in dienst van het Amerikaanse leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij uitgezonden naar Australië, Nieuw-Guinea en de Filipijnen.

Gedurende zijn diensttijd werkte hij voornamelijk als kok voor witte officieren.

bijna-doodervaringen

Hoewel hij niet aan de frontlinie werkte, had hij tijdens de oorlog twee bijna-doodervaringen...

