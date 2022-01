Biden bij herdenking bestorming Capitool: politiek geweld mag niet de norm worden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag in zijn toespraak ter herdenking van de bestorming van het Capitool Amerikanen opgeroepen politiek geweld in het land niet te tolereren. Hij legt de verantwoordelijkheid voor de bestorming volledig bij zijn voorganger Donald Trump.

Washington

Hij ‘creëerde een web van leugens over de verkiezingen’ omdat hij zijn eigenbelang belangrijker vindt dan de belangen van zijn land, aldus Biden. Het parlementsgebouw werd precies een jaar geleden door aanhangers van Trump bestormd om de verkiezingszege van Biden terug te draaien. Op dat moment werd de uitslag officieel gemaakt. Vijf mensen kwamen om bij de bestorming, onder wie een politieagent. Ander recent politiek geweld in de VS was in 2020 een samenzwering om de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmore, te ontvoeren vanwege de in de staat ingestelde coronamaatregelen.

‘Worden wij een land dat politiek geweld als norm heeft? Worden we een land waar partijgebonden ambtenaren de wil van het volk tenietdoen? We kunnen het on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .