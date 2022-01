Religieus erfgoed in India en Pakistan predikt tolerantie

In India bidden moslims op straat wegens tekort aan moskeeën. De zes procent hindoes in Pakistan zien moslimextremisten hun laatste tempels aan diggelen slaan. Religieuze intolerantie neemt toe in voormalig Brits-India. Toch predikt het eeuwenoude culturele erfgoed in beide landen respect. Historici pleiten voor evenwichtige geschiedenislessen. De Pakistaanse premier Imran Khan promoot religieus toerisme. Maar kweekt het beter begrip?