Amerikaans vliegdekschip heeft voor het eerst een vrouw aan het roer

Het nucleair aangedreven vliegdekschip USS Abraham Lincoln (CVN-72) verliet deze week zijn thuishaven San Diego, aan de uiterste zuidwestkust van de Verenigde Staten. Na negen maanden trainen en opwerken werd de reis naar de Stille Oceaan ingezet. Onder meer een squadron F-35-gevechtsvliegtuigen van het Amerikaanse Korps Mariniers is aan boord van de Lincoln voor zijn eerste inzet. Het is ook de eerste reis voor de kersverse commandant van het schip, captain Amy N. Bauernschmidt (51). Ze nam in augustus vorig jaar het bevel over en werd daarmee de eerste vrouw die de baas is van een vliegdekschip van de Amerikaanse marine, de zogenoemde Commanding Officer.

