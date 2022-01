Moskou vreest volksrevolutie in Kazachstan na protesten over brandstofprijzen

De Centraal-Aziatische republiek Kazachstan verzandt steeds meer in chaos. President Kassym-Jomart Tokajev heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad Noersoeltan om de volkswoede tegen de verhoging van de brandstofprijs de kop in te drukken.

Almaty

Op beelden is te zien hoe demonstranten het belangrijkste regeringsgebouw in de grootste stad Almaty, de vroegere hoofdstad, bestormen. Het stadhuis zou al zijn ingenomen. In het gebouw is brand uitgebroken, evenals in het kantoor van de openbare aanklager. Tokajev had eerder de noodtoestand uitgeroepen in Almaty en de omliggende provincie, evenals in de westelijke provincie Mangistau.

In een poging om het vege lijf te redden, probeert Tokajev zich nu ook te ontdoen van de impopulaire oud-president Noersoeltan Nazarbajev, die het land sinds 1989 als zijn privé-eigendom heeft bestuurd. In 2019 droeg hij het stokje weliswaar over aan Tokajev, maar de 81-jarige Nazarbajev had nog veel macht als voorzitter van de Veiligheidsraad, en dra..

