Kinderen sterven door brand in huis

Philadelphia

Door een grote brand in een rijtjeshuis in het centrum van Philadelphia zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen, onder wie zeven kinderen, melden Amerikaanse media. Acht mensen wisten het pand te ontvluchten. Er woonden 26 mensen in het kleine huis. Volgens de brandweer brak de brand uit op de middelste van de drie verdiepingen. Over de oorzaak is niets bekend. Twee mensen, onder wie een kind, zijn zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. ‘Dit is zonder twijfel een van de meest tragische dagen in de geschiedenis van onze stad’, zei burgemeester Jim Kenney. <

