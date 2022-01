Regering Kazachstan treedt af na grote protesten over brandstofprijzen

Voor de derde dag op rij gingen mensen in verschillende steden in Kazachstan dinsdag massaal de straat op. Protesten zijn heel zeldzaam in de voormalige Sovjet-republiek, maar sorteerden effect: de regering trad in de nacht van dinsdag op woensdag af. President Kassym-Jomart Tokajev heeft het ontslag van de regering geaccepteerd.

In de aanloop naar het aftreden van de regering, riep president Tokajov gisteren al de noodtoestand uit in het land. Dinsdag lieten duizenden demonstrerende Kazachen zich niet tegenhouden door traangas en stungranaten. In Almaty, de grootste stad van het land, braken dinsdag rellen uit en greep de oproerpolitie hardhandig in. Volgens AFP-journalisten protesteerden meer dan vijfduizend mensen tegen de hoge brandstofprijzen en de regering van president Kassym-Jomart Tokajev. Toen de demonstranten weigerden zich te verspreiden, opende de politie het vuur. In het hele land werden meer dan tweehonderd mensen opgepakt.

De eerste protesten vonden afgelopen weekend plaats in Zjanaozen, een..

