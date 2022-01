Recordaantal migranten waagt oversteek Verenigd Koninkrijk

Een recordaantal van ruim 28.000 migranten is vorig jaar het Kanaal overgestoken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder, toen ruim 8400 migranten de overtocht maakten.

Parijs

Dat meldt het Franse persbureau AFP dinsdag op basis van cijfers van de Britse overheid. Vooral in de afgelopen maanden voeren veel migranten in bootjes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk: alleen al in de maand november waren dat er bijna 6900. Op 11 november staken op één dag zelfs 1185 mensen over, voor zover bekend een nieuw record.

Het Kanaal, met een minimale breedte van 33 kilometer tussen Frankrijk en Engeland, is al enkele jaren een veelgebruikte route om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Migranten wagen de oversteek vaak in niet-zeewaardige open rubberboten. Soms zitten er op een zo’n boot tientallen mensen.

ongeluk

De tocht is niet zonder gevaar..

