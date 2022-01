Dakar Rally gaat dwars door Saudi-Arabië

De Fransman Sébastien Loeb (Prodrive) won maandag de tweede etappe van de Dakar Rally bij de auto’s. In een proef over 338 kilometer tussen Ha’il en al-Qaisumah hield hij de Qatarese klassementsleider Nasser al-Attiyah (Toyota) 3 minuten en 28 seconden achter zich. Loeb was al tweede en verkleinde zijn achterstand op al-Attiyah tot iets meer dan 9 minuten. ‘De route was goed en de hele weg zichtbaar. Uiteindelijk werd het een strijd tussen twee echte rallyrijders’, aldus Loeb. De Spanjaard Carlos Sainz (Audi) eindigde als derde op 5.52 minuten.

Loeb en al-Attiyah lijken op dit moment te sterk voor de andere deelnemers. Van hun rechtstreekse concurrenten konden alleen Sainz en de Fransman Stéphane Peterhansel in hun bu..

