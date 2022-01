Amerikanen verijdelen in Irak aanval met drones

Twee gewapende drones zijn in Irak uit de lucht geschoten toen ze een basis met troepen uit de VS naderden. Dat gebeurde precies twee jaar na overlijden van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die bij Bagdad was gedood door een Amerikaanse drone. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers.

Bagdad

De aanval van maandag vond volgens ingewijden plaats in de buurt van de internationale luchthaven van de Iraakse hoofdstad. Een bron zei tegen persbureau Reuters dat de luchtafweer de onbemande ‘zelfmoorddrones’ zonder problemen kon neerhalen. Op de vleugel van een van de toestellen stond naar verluidt ‘wraak van Soleimani’ geschreven.

De dood van Soleimani, leider van de geheimzinnige al-Quds-eenheid, deed de spanning tussen de VS en Iran in 2020 flink oplopen. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump had diens liquidatie goedgekeurd, waarna een drone het vuur opende op het konvooi van de Iraniër. Iran nam vervolgens wraak door raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in buurland Irak.

Het is nog onduidelijk wie ac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .