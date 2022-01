Sabine Engel staat tot de schouders in het water om Bonaires mangrovebos te redden

Kralendijk

Bonaire heeft de meeste mangroven binnen ons koninkrijk. Met haar ‘Mangrove Maniacs’ zet Sabine Engel (68) zich in voor behoud en herstel van een waardevol groengebied langs de kust van het benedenwindse eiland. Onlangs beplantte ze een nieuw stuk met eigen kweek. ‘Met vrijwilligers bereiken we veel en het resultaat motiveert!’

Onder leiding van de bevlogen mariene bioloog sluiten we ons op deze vroege ochtend aan bij de Maniacs, een mengelmoes van studenten, ondernemers en fitte renteniers. In een drietal sloepen - aan boord naast gereedschap ook versnaperingen - glijdt het gezelschap over het glasheldere water van Lac Bay. In de verte doemen de mangroven op. Een van de bootsmannen is een werknemer van de Stichting Na..

