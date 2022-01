Een nep-staatsgreep in Spanje en de nieuwjaarsshow van kunstenaar Dan Acher: 7 dagen in 7 foto’s

Feestvierders doen mee aan de 'Els Enfarinats'-strijd in de Spaanse stad Ibi. Tijdens dit 200 jaar oude traditionele festival kleden de deelnemers, bekend als Els Enfarinats, zich in legerkleding en voeren een nep-staatsgreep uit terwijl ze vechten met meel, eieren en vuurwerk buiten het stadhuis. Het feest is onderdeel van de viering van de Dag van de Onschuldigen, een traditionele dag in Spanje voor het uithalen van grappen.