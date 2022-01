Onrustige nieuwjaarsnacht in Brussel en Antwerpen

De Belgische politie heeft in de nieuwjaarsnacht meer dan tweehonderd mensen aangehouden. De meeste aanhoudingen waren in de hoofdstad Brussel en in Antwerpen.

Een politiewoordvoerder zei zaterdagochtend tegen de VRT dat in het gewest Brussel 150 mensen zijn aangehouden, van wie 129 in de hoofdstad zelf. In Antwerpen hield de politie 58 mensen aan.

In de havenstad was het druk op straat, nadat de horeca om 23.00 uur de deuren had gesloten. Veel feestvierders trokken naar het Steenplein en de Suikerrui. In de loop van de nacht werd de sfeer daar grimmiger en werden agenten bekogeld met vuurwerk en werden vuurpijlen op hen afgeschoten. Elders in de stad werden bushokjes en bromfietsen in brand gestoken. Ook raakten verschillende trams beschadigd.

