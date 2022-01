Het gesprek tussen Biden en Putin mislukte, omdat voor Moskou ‘Rusland’ iets anders betekent dan voor het Westen.

De NAVO verandert Oekraïne systematisch in een militair bruggenhoofd tegen Rusland en het bondgenootschap ‘gebruikt de regering in Kiev als een werktuig tegen Moskou’. Maar Rusland zal ‘een afdoend antwoord’ geven op militaire provocaties door Oekraïne. Met die stellingen onderstreepte de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op oudjaarsdag nog eens de eisen waaraan president Putin in zijn gesprek met zijn Amerikaanse collega Biden vasthield.

Moskou – Washington

breuk

De Verenigde Staten, gevolgd door de NAVO, moeten juridisch bindende veiligheidsgaranties aan Rusland geven. Punt één daarbij is dat Oekraïne nooit lid van de NAVO mag worden. Putin maakte verder duidelijk dat de ‘ernstige sancties’ waarmee Biden in het gesprek dreigde bij een Russische inval in Oekraïne, tot een totale breuk in de Russisch-Amerikaanse betrekkingen kunnen leiden.

Met die reactie weerspreekt Putin zijn eigen betoog dat Rusland geen actie tegen Oekraïne heeft gepland. Want van die sancties zou pas sprake zijn bij een ‘verdere Russische invasie’ in dat land, zo staat in het gespreksverslag van het Witte Huis. De term ‘verdere invasie’ geeft aan dat de Amerikaanse regering ervan overtuigd is dat er al ..

