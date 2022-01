Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen voorzien veiligheidsproblemen door 5G

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vrezen dat het nog aan te leggen 5G-netwerk voor veel vertragingen gaat zorgen. Vooral bij slecht weer zou de communicatie worden verstoord, waardoor vliegtuigen niet kunnen vertrekken of landen. Samen met de telecomsector wordt naar een oplossing gezocht.

Een passagier op het vliegveld van New York. De luchtvaartautoriteit wil hier nog geen 5G.Â

Washington

Wie weleens vliegt, kent het protocol: in een vliegtuig gaat de telefoon op vliegtuigmodus. Dat is niet zozeer omdat piloten niet zouden kunnen communiceren met het grondpersoneel, maar wel omdat ze anders in hun koptelefoon een nogal irritant geluid horen, doordat al die telefoons op zoek gaan naar een netwerk waarvan ze gebruik kunnen maken.

Vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus waarschuwen dat de straling die wordt uitgezonden door het nog aan te leggen 5G-netwerk eveneens tot problemen kan leiden, maar dan wel een tikkeltje heftiger. Volgens de fabrikanten kan deze straling de communicatie tussen vliegtuigen en verkeersto..

