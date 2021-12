Een politieke horizon voor Israël en de Palestijnen

Rosh Haayin

Een Israëlische minister van Defensie die de Palestijnse president deze week thuis ontvangt voor een langdurig overleg over de veiligheid en economie, dat is op zich al een unicum te noemen. De laatste keer dat Mahmoud Abbas in Israël was voor overleg, is ruim elf jaar geleden. Alleen voor de begrafenis van oud-president Shimon Peres kwam hij in 2016 nog een keer naar Jeruzalem. Maar voor Israël had Abbas afgedaan, en Israël voor Abbas.

Dat juist Benny Gantz, als oud-bevelhebber van het Israëlische leger en als defensieminister daarin verandering brengt, lijkt vreemd voor buitenstaanders. Maar net als veel van zijn voormalige collega-commandanten weet Gantz dat voor veiligheid in de Westbank en ook in Israël de Palestijnse Auto..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .