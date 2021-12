Onderzoekers: Gletsjers Himalaya smelten ‘exceptioneel snel’

Gletsjers in het Himalaya-gebergte smelten ‘exceptioneel snel’. Vergeleken met het ‘hoogtepunt’ van de gletsjers, tijdens de Kleine IJstijd, is inmiddels 40 procent van de ijsmassa’s verloren gegaan.

Gletsjers in het Himalaya-gebergte smelten in rap tempo.

Leeds

Vooral de afgelopen decennia is het, vanwege klimaatverandering, snel gegaan, schrijven onderzoekers van de universiteit van Leeds in vakblad Scientific Reports. Zij vergeleken de huidige grootte en omvang van de bijna 15.000 gletsjers in het Aziatische hooggebergte, met de grootte en omvang tijdens de Kleine IJstijd. Tijdens die koude periode, die grofweg vanaf het begin van de vijftiende eeuw tot en met halverwege de negentiende eeuw duurde, lagen de temperaturen wereldwijd lager dan gemiddeld. Hierdoor kon het ijs van de gletsjers eeuwenlang aangroeien. Rond 1850 bereikten veel gletsjers hun ‘hoogtepunt’.

Sindsdien is er echter veel veranderd, laten de Britse wetenschappers zien. Met behulp van satellietbeelden en s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .