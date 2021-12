Driekwart van bevolking onder armoedegrens: Uitzichtloosheid op Libanees niemandsland

Beiroet

De nasleep van de Syrische burgeroorlog verstoort op veel plaatsen het idyllische landschap van de Bekaavallei. Zo staan op een stukje niemandsland in Barelias nabij de grens met Syrië dertig hutten en tenten, de ene nog krakkemikkiger dan de andere. Er staan nauwelijks bomen en alleen de frisse wind uit de bergen zorgt voor wat verkoeling. Ooit was dit een grasveld, nu liggen overal kiezelstenen en er is beton gestort als fundering onder de hutten. Al negen jaar bivakkeert een Syrisch echtpaar met dochter in zo’n gammele hut, die zij als eersten op dit terrein bouwden. ‘We zijn absoluut niet op ons gemak hier, er is niks. Ik heb zelf een toilet aangelegd toen we aankwamen’, vertelt Fouad.

Overal in Libanon verblijven de vluchtelin..

