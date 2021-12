Maatschappelijke organisaties: ‘pushbacks’ worden steeds normaler in Europa

Kopenhagen

Maatschappelijke organisaties uit zes Europese landen, die zich hebben verenigd in Protecting Rights at Borders (PRAB), hebben vooral pushbacks aan de grenzen van Servië, Roemenië, Hongarije, Kroatië en Bosnië en Herzegovina gedocumenteerd. In heel 2021 telden ze aan die grenzen ruim elfduizend gevallen. Van juli tot en met november waren dat er ruim zesduizend.

Veruit de meeste uitzettingen werden geconstateerd aan de grens tussen Kroatië en Bosnië en Herzegovina. Volgens Charlotte Slente van de Danish Refugee Council, een van de deelnemende organisaties, wordt bij de pushbacks stelselmatig geweld gebruikt, vaak zelfs seksueel geweld, en is er sprake van afpersing en diefstal. Vooral telefoons, die voor vluchtelingen van ..

