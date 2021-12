2000 vluchten op maandag geannuleerd, juist nu veel mensen naar vrienden en familie gaan

De problemen in het internationale reisverkeer houden ook na het kerstweekend aan. Duizenden reizigers kregen te horen dat hun vliegreis maandag niet doorging. Luchtvaartmaatschappijen annuleerden volgens cijfers van website FlightAware ruim 2000 vluchten. Bij KLM lijken de problemen kleiner.

Den Haag

De afgelopen dagen zijn al zo’n 8300 andere vluchten geschrapt in een van de drukste periodes van het jaar. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat personeelstekorten zijn ontstaan nu de omikronvariant van het coronavirus wereldwijd snel om zich heen grijpt. Medewerkers van vliegbedrijven raken besmet of zitten in quarantaine.

Ook dinsdag vallen naar verwachting zeker zevenhonderd vluchten uit. De geannuleerde vluchten vormen een klein deel van het totale aantal wereldwijde vliegreizen per dag, maar komen wel op een lastig moment. Veel mensen gaan aan het eind van het jaar op reis om vrienden en familie op te zoeken.

Ook op zee zorgt verspreiding van het virus rond de feestdagen voor overlast. De Amerikaanse autorite..

