Vraagtekens bij verloop van Poolse verkiezingen in 2019 door afluisterschandaal

Warschau

Maar liefst 33 keer is de telefoon van senator Krzysztof Brejza gehackt toen hij campagneleider was van Polens grootste oppositiepartij Burgerplatform (PO). Brejza en zijn campagneteam werden in het halve jaar voor de verkiezingen in oktober 2019 afgeluisterd. Ook werden sms’jes van zijn telefoon gebruikt door staatszender TVP, die de berichten bewerkte en inzette in een lastercampagne tegen de oppositie. Volgens Brejza moeten die berichten via de hack met Pegasus bij de TVP terecht zijn gekomen.

Zittende partij Recht en Rechtvaardigheid haalde nipt een absolute meerderheid in het parlement. Brejza zet nu grote vraagtekens bij het eerlijke verloop van die verkiezingen. Hij is niet de enige. In dezelfde periode zijn naast Brejza tw..

