Wie googelt op ‘Höljes’ of ‘Toftan’ komt bij hanglampen en afvalbakken in plaats van de Zweedse plaatsen

De traditie van de Zweedse meubelgigant IKEA om producten te vernoemen naar plaatsen uit het Scandinavische land, maakt producten als een hanglamp (Höljes) of afvalbak (Toftan) inmiddels bekender dan de plaats zelf.

Het intikken van zo’n naam op Google, levert in de meeste gevallen namelijk eerder een verwijzing naar de website van IKEA op, dan naar de oorspronkelijke plaats. Volgens de makers van Visit Sweden, de officiële toeristenwebiste van Zweden, heeft dat al tot veel misverstanden geleid. ‘Het wordt tijd dat de wereld weet dat deze namen bij prachtige plekken in Zweden horen’, meldt de site. En dus legt Visit Sweden online nu uit waar 21 producten hun naam aan ontlenen.

Zo blijkt Höljes geen hanglamp, maar een piepklein dorp in de provincie Värmland dicht bij de Noorse grens, waar jaarlijks een grootse rallycross wordt gehouden. En is Toftan geen afvalbak, maar een visrijk meer in de heuvelachtige en groene provincie Dalarna.

