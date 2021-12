Leger Myanmar doodt en verbrandt vluchtelingen

Naypyidaw

De aanval vond plaats in de regio Kayah, in het oosten van Myanmar. Soldaten zouden mensen uit hun auto’s hebben gehaald, waarbij sommigen zouden zijn gearresteerd en anderen vermoord. Daarna werden hun lichamen verbrand, aldus Save the Children. Volgens een lid van de mensenrechtengroep Karenni Human Rights Group, die anoniem wil blijven, gaat het om burgers die voor het geweld in hun dorpen op de vlucht waren. In hun poging een vluchtelingenkamp te bereiken, zouden ze zijn aangevallen door het leger. In diverse voertuigen werden verkoolde lichamen aangetroffen, blijkt uit beelden op sociale media. Volgens tegenstanders van de militaire junta in Myanmar gaat het om zeker 27 lichamen. Sommige lichamen zijn te zeer verbrand om ze..

