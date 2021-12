Elizabeth openhartig over gemis van Philip

Windsor

Koningin Elizabeth heeft zaterdag in haar kersttoespraak gesproken over haar in april overleden echtgenoot prins Philip. De 95-jarige Britse vorstin was openhartig over het gemis dat zij en haar familie voelen. Ze zei onder meer dat ze voor het eerst echt begrijpt dat de feestdagen ook zwaar kunnen zijn. Voordat ze haar boodschap vanuit Windsor Castle begon, waren foto’s en video’s van Philip te zien. Elizabeth noemde hem haar ‘steun en toeverlaat’. Het was de eerste keer dat ze haar kersttoespraak hield zonder haar man aan haar zijde. Prins Philip overleed op 9 april 2021, 99 jaar oud. <

