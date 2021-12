Nederlandse artsen steunen in Suriname zorg aan te vroeg geboren baby’s

Vanaf begin januari zullen vijf Leidse zorgprofessionals tijdelijk de zorg aan zieke of te vroeg geboren baby’s in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo ondersteunen. Daar is de nood hoog, zegt de Surinaamse kinderarts Safir Liesdek. ‘Elke dag bid ik dat patiënten beter worden vóórdat de medicijnen opraken.’

Leiden - Paramaribo

Hoe zwaar de neonatale zorg, de zorg aan zieke of te vroeg geboren baby’s, in Paramaribo onder druk staat, maakte kinderarts Safir Liesdek (33) onlangs aan zijn collega’s in Nederland duidelijk met een praktijkvoorbeeld.

‘Hij vertelde dat hij een vrouw moest weigeren die met 28 weken zwangerschap van een tweeling ging bevallen’, vertelt Evelyne Kulk (49). Zij is physician assistant (een zorgmedewerker die taken van een medisch specialist overneemt) op de neonatale afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ‘Het Academisch Ziekenhuis had helaas geen plek om de tweeling op te nemen’, gaat ze verder. ‘Ik vroeg Safir wat er dan met die twee kinderen zou gebeuren. Hij antwoordde: ‘Evelyne, die gaan dood.’’

Het tr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .