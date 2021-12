Boegbeeld van ‘gezinsvriendelijk Hongarije’ kan de eerste vrouwelijke president worden

In Hongarije maakt Katalin Novák kans om de eerste vrouwelijke president te worden. Ze geldt als een boegbeeld voor traditionele gezinspolitiek. ‘Geloof niet dat vrouwen constant moeten concurreren met mannen’, zegt de Hongaarse minister voor Familiezaken Katalin Novák in een filmpje met de titel ‘Hoe kan een vrouw succesvol zijn?’ ‘Geloof niet dat we per se op dezelfde positie moeten werken, voor hetzelfde loon.’