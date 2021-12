België niet blij met Nederlanders die komen winkelen

In Antwerpen kun je nog wel gewoon kerstinkopen doen, en over de grens zijn restaurants en cafés tot elf uur ’s avonds open, maar België is niet blij met de Nederlanders die daar de afgelopen dagen massaal op afkomen.

Antwerpen

‘Doe dat nu niet’, laat de Antwerpse gouverneur Cathy Berx de Nederlanders weten. Ze vreest dat de horeca in haar eigen provincie hierdoor straks zal moeten sluiten. In Vlaamse media stonden kranten deze week vol verhalen over restaurants die een grote stroom van Nederlanders te verwerken krijgen. ‘Ik begrijp het heel goed dat zij nu hier komen voor een etentje’, zegt Marc Van Aperen, burgemeester van grensdorp Haperen in de krant De Standaard.

‘Dat is menselijk. Maar verstandig is het niet. De vraag die we ons nu moeten stellen is: hoe kunnen we de pandemie indijken? Niet: waar kan ik nog eens goed gaan eten? De zorg staat hier ook onder druk. Dan gaan we toch geen besmettingen importeren?’ Ook in Antwerpen werden afgelope..

