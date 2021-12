Senator Manchin blokkeert miljardenplan van Joe Biden

Washington

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, verzekerde dat hij toch zal doorgaan met de pogingen het pakket in een gewijzigde vorm door de Senaat te krijgen.

Het wetsvoorstel werd in november door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd en bevat veel geld voor uitbreiding van het sociale vangnet, waaronder goedkopere medicijnen, belastingverlagingen en kinderopvang. Een groot deel van het geld is ook bedoeld voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het zogeheten ‘Build Back Better’-plan wordt ook wel Bidens versie van een New Deal genoemd, naar analogie van het herstelplan waarmee de toenmalige president Franklin D. Roosevelt de VS in de jaren dertig uit de Grote Depressie trok.

Manchin zei tegen Fox News ‘all..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .