Brussel zoekt extra miljarden voor verhoging van EU-budget

De Europese Commissie wil met nieuwe heffingen en belastingen ruim 12 miljard euro per jaar extra inkomsten verkrijgen voor het EU-budget. Die miljarden zijn nodig voor het aflossen van de subsidies voor de lidstaten uit het speciale coronaherstelfonds en voor het nieuw op te richten klimaatfonds tegen energiearmoede.

Brussel

De Commissie kiest vooral voor het afromen van de opbrengst uit het emissiehandelssysteem ETS, waarmee Europese producenten betalen voor de uitstoot van het broeikasgas CO 2 . Een kwart daarvan zou voortaan naar de EU-begroting moeten gaan, goed voor 9 miljard euro per jaar. Nu gaan de ETS-inkomsten nog naar de lidstaten. De heffing moet in 2023 ingaan, zo blijkt uit het nog vertrouwelijke voorstel dat de Commissie woensdag presenteert.

De Commissie vraagt verder 75 procent van de geplande CO 2 -grensheffing op de import van vervuilende niet-Europese producten. Dat brengt naar verwachting een half miljard euro per jaar in de EU-kas. Verder wil de Commissie 15 procent van een nieuwe winstbelasting voor multinationals, goed vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .