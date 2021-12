Rusland bedelt niet meer, Rusland eist: Putin wil terugtrekking NAVO uit heel Oost-Europa

De Verenigde Staten en de NAVO moeten de Russische veiligheidseisen serieus nemen, zegt Moskou. De NAVO moet zich militair terugtrekken uit alle Oost-Europese lidstaten. ‘Dit is het moment van de waarheid.’

Nederlandse militairen springen in Litouwen uit een Boxer-pantservoertuig.

Moskou – Wenen

Rusland heeft nog geen enkel fatsoenlijk antwoord gekregen van de VS op het voorstel voor een veiligheidsverdrag tussen Rusland en de NAVO. Dat zei Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov maandag, drie dagen nadat Moskou de VS een stevig pakket eisen heeft overhandigd voor wederzijdse veiligheidsgaranties.

De manier waarop het conceptverdrag door Moskou is opgesteld, zou voor de NAVO ‘de onaanvaardbare stap van capitulatie tegenover Moskou betekenen’, stelt Fjodor Loekjanov, hoofdredacteur van het Russische blad Russia in Global Affairs. ‘Rusland zoekt een voorwendsel om het bestaande stelsel van relaties te kunnen veranderen’, meent hij in de Moscow Times.

Michail Oeljanov, de Russische permanente vertegenwoordiger in Wenen, ..

