De hotels in Islamabad zitten vol met gevluchte Afghanen. ‘Ik kan nauwelijks slapen of eten’

Op de zwarte markt in Kabul stijgen de prijzen voor een paspoort dagelijks. De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR schat dat een half miljoen Afghanen hun land willen verlaten. Voor hen zijn nauwelijks internationale vluchten beschikbaar. In Pakistan, waar nu drie miljoen Afghanen verblijven, geldt een vluchtelingenstop. Iedere Afghaan met visum mag niet langer dan zestig dagen blijven. Daarna volgt deporatie. Ondertussen zijn ze ‘big business’ voor smokkelaars en hoteleigenaren.

Islamabad

Het visum van Azad is nu drie maanden verlopen. Hij heeft asiel aangevraagd in Canada en Noorwegen en staat op een lange wachtlijst. Volgens de wet moet Azad weg uit Pakistan. Hij kan niet terug naar zijn geboorteland Afghanistan waar hij zegt gevaar te lopen. De Taliban arresteerden deze kritische journalist. Azad kwam er genadig vanaf. Zijn twee vrienden werden bont en blauw geslagen. Het Internationale centrum voor journalisten regelde een ticket en visum voor hem.

We ontmoeten elkaar met een groepje jonge progressieve Afghanen in een van de druk bezochte theehuizen in Islamabad. Niemand wil uit veiligheid zijn naam of geboortestad noemen. ‘Laila’, een vrouwenactiviste met een eigen politieke partij en bedrijf, komt net terug ..

