Linkse Gabriel Boric verslaat extreemrechtse Kast en wint Chileense presidentsverkiezingen

De linkse Gabriel Boric (35), een voormalig studentenleider, heeft de verkiezingen in Chili gewonnen. Hij wist de extreemrechtse José Antonio Kast achter zich te laten. Boric zal in maart beëdigd worden als jongste president van Chili ooit.

Santiago

‘Ik zal een president zijn voor alle Chilenen - of ze nu voor me gestemd hebben of niet’, zei Boric na de bevestiging van overwinning in een telefoongesprek met aftreden president Sebastián Piñera. ‘Ik ga mijn best doen om deze enorme uitdaging aan te gaan.’

In peilingen voorafgaand aan de verkiezingen van afgelopen zondag gingen de twee presidentskandidaten, die beiden een uiterste van het politieke spectrum vertegenwoordigen, nagenoeg gelijk op. Het verschil tussen hen bleek echter groot. Boric wist 56 procent van de stemmen in de wacht te slepen - meer stemmen dan elke andere presidentskandidaat in de geschiedenis van Chili. In de hoofdstad Santiago gingen zondag tienduizenden uitgelaten aanhangers van Boric de strate..

