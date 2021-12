Beruchte crimineel uit Italië gearresteerd

Desulo

De beruchte Italiaanse crimineel Graziano Mesina is zaterdag gearresteerd op Sardinië. Een speciaal politieteam hield de 79-jarige man, die een groot deel van zijn leven doorbracht in de gevangenis, aan in het dorp Desulo. De op het eiland gerespecteerde én gevreesde misdadiger wist verscheidene keren te ontsnappen uit gevangenissen of ziekenhuizen. Hij werd vorig jaar door de hoogste Italiaanse rechter veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor drugssmokkel. Mesina stond in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aan het hoofd van een bende ontvoerders. <

