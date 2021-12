Betoging in Barcelona tegen meer Spaans op scholen

Barcelona

‘Nu en altijd, onderwijs in het Catalaans’ was de slogan van de demonstratie, meldt nieuwsagentschap Europa Press. Sprekers riepen de regionale overheid op de uitspraak van de hoogste rechters te negeren. Die hebben de opdracht gegeven dat minstens een kwart van de lessen in het Spaans wordt gegeven. Op de meeste basisscholen in de autonome regio die streeft naar onafhankelijkheid worden wekelijks twee Spaanstalige lessen van drie kwartier gegeven. De rest gaat in het Catalaans. Wel spreken leerlingen buiten de klas veelal Spaans.

Regiopremier Pere Aragonès beschimpte het vonnis als onderdeel van een ‘Spaans nationalistisch offensief’. De onderwijsminister van Catalonië meldde dat de inspectie erop toe gaat zien dat alleen Catala..

