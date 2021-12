EU moet zich niet zo laten intimideren door China

Den Haag

‘Ineens zijn hooggeplaatste Taiwanese regeringsfunctionarissen welkom in westerse hoofdsteden. Nog geen twee jaar geleden golden ze als internationale paria’s, omdat de autoriteiten in Peking officiële contacten met de Taiwanese regering beschouwen als slinkse pogingen Taiwan als onafhankelijk land te behandelen. Dat taboe is verbroken, eerst in de VS en nu ook in Europa. Dat merkte Harry Ho-jen Tseng (62), staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het eiland dat China desnoods met geweld wil inlijven, tijdens zijn Europese bezoek eerder deze maand. ‘Nu westerse regeringen een luisterend oor voor ons hebben, gaan we vaker op pad.’

Nederland was uw laatste stop na Washington en Brussel. Wat besprak u daar?

Het Europees Parle..

