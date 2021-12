Tien jaar ‘marginaal figuur’ Kim Jong Un is een harde les in wreedheid

Pyongyang

Hij zou het niet lang volhouden, tussen de machtige generaals. Alleen als zij hem zouden gedogen als een symbolische opvolger van de Geliefde Leider Kim Jong-il, zou diens 27-jarige zoon Kim Jong Un misschien een tijdje als ‘Grote Opvolger’ mogen dienen. ‘Noord-Korea zoals we het kennen, is voorbij’, schreef Victor Cha, voormalig directeur Azië, aan het Witte Huis in The New York Times van 19 december 2011. Kim Jong Uns halfbroer Kim Jong Nam was het daarmee eens. ‘Kim Jong Un is nog maar een marginaal figuur en de leden van de machtselite zullen het echt voor het zeggen hebben’, vertelde hij aan de Japanse journalist Yoji Komi.

Tien jaar later is Kim Jong Nam dood, vermoord op het vliegveld van Kuala Lumpur. Het belangrijk..

