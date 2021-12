Tien jaar na de ‘perfecte storm’ van protesten in 2011, hebben de zittende elites weinig geleerd

In Duitsland escaleren de protesten tegen de aanpak van corona. Maar net als in andere landen gaat het eigenlijk over de kansloze ongelijkheid.

Als geld de norm blijft, wordt het niet omzien naar, maar uitkijken voor elkaar. De ongelijkheid en de nadruk op vooral veel geld verdienen, waar deze cartoon uit het oudejaarsnummer van het ND in 2011 over gaat, waren ook toen de oorzaak van veel onvrede en opstanden. Sindsdien hebben overheden weinig wezenlijke veranderingen doorgevoerd.

Die is weer net zo groot als tijdens het hoogtepunt van het kolonialisme.

Omzien naar elkaar, zo presenteerden de coalitiepartijen deze week in Den Haag hun regeerakkoord. Mooie titel, zolang het maar niet blijft bij omzien naar elkaar aan de ministerstafel, of bij die genoeglijke momenten samen met de leiders van grote bedrijven.

Want er zindert een diepe onvrede in lagen van de samenleving. Niet alleen in Nederland, waar zich dat onder meer uit in protesten tegen het tekort aan woningen, maar ook in landen als Duitsland, Frankrijk en België. Om maar niet te spreken van Amerika, die zelfbenoemde ‘stad op een berg’ waar begin dit jaar nog het Capitool werd bestormd. Of van India, waar afgelopen zaterdag officieel een einde kwam aan een jaa..

