De opmars van de omikronvariant in het Verenigd Koninkrijk in drie interactieve infographics

Het Verenigd Koninkrijk registreerde het afgelopen etmaal ruim 93.000 infecties. Toen woensdag het oude record van begin januari werd verpletterd, zeiden de gezondheidsinstanties een ‘duizelingwekkende’ stijging te verwachten door de razendsnel oprukkende omikronvariant. De autoriteiten spreken van een tsunami.

De regering houdt dit weekend spoedberaad met de regeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland. De Britse premier Boris Johnson sprak al met de Schotse premier Nicola Sturgeon over de ‘aanzienlijke bedreiging’ van omikron voor de gezondheid en de economie.

In vrijwel heel Engeland verdubbelde het aantal omikrongevallen in minder dan twee dagen. De variant is naar schatting al verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de nieuwe besmettingen in Londen.

Groot-Brittannië probeert met extra coronaprikken de snelle toename van infecties tegen te gaan. Omikron heeft nog niet geleid tot grootschalige ziekenhuisopnames. Tot nu toe is één sterfgeval bekend. Volgens een Brits onderzoek is het risico op herbesmetting met omikron ruim vijf keer hoger dan bij de deltavariant. Ook zou het niet milder zijn.