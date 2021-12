Onrustig en verdeeld Chili kiest tussen twee tegenpolen. ‘Een middenweg ontbreekt’

In een beslissende ronde kiezen de inwoners van Chili zondag een nieuwe president. De tegenstellingen in het land lijken groter dan ooit. Ook de twee presidentskandidaten zijn elkaar grootste tegenpolen.

Gabriel Boric (links) en José Antonio Kast, de twee overgebleven Chileense presidentskandidaten, staan in hun opvattingen lijnrecht tegenover elkaar.

Santiago

‘De eerste keer dat ik mijn stem uitbracht, was bij het referendum waardoor de regering van Augusto Pinochet [Chileens dictator, regeerde van 1973 tot 1990, red.] viel. Ik was toen achttien jaar’, vertelt de Chileense ondernemer Sandra Fuentes, nu 52 jaar oud. ‘Niet eerder heb ik meegemaakt dat mensen zo onzeker zijn over een verkiezing. De twee kandidaten op het stembiljet zijn uitersten - een middenweg ontbreekt.’

Chili viert zondag het feest der democratie op een moment dat de polarisatie in de samenleving groter lijkt dan ooit. Nog niet zo lang geleden gold het land als het schoolvoorbeeld van stabiliteit en voorspoed in Latijns-Amerika. Dat veranderde in oktober 2019. Grootschalige sociale protesten maakten toen dui..

