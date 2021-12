‘Luister! Ik ben vermoord door mijn man’

Tel Aviv

Ze waarschuwen anderen niet in een gewelddadig huwelijk of dergelijke relatie te blijven, maar hulp te zoeken.

In de video worden op basis van foto’s via AI vijf vrouwen aan het woord gelaten. De techniek bootst alle gezichtsuitdrukkingen na, terwijl actrices hun stem zo levensecht mogelijk vertolken. ‘Ik was Michal Sela. In 2019 werd ik vermoord door de man die mijn echtgenoot was’, begint het sprekende portret van Sela de video. De 32-jarige Sela werd door haar man doodgestoken terwijl hun dochtertje erbij was. In oktober dit jaar is hij voor moord veroordeeld, meldt het nieuwsplatform Ynet News. Hoewel het aantal vrouwen dat..

