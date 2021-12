Congres VS stemt in met ‘historische’ ufo-wet en verplicht snelle komst onderzoeksinstituut

Washington

Exact 180 dagen nadat president Joe Biden zijn handtekening onder de wet heeft gezet, moet het ufo-instituut er zijn. Dat staat in het amendement, dat werd ingediend door Democratisch senator Kirsten Gillibrand.

‘Dit is echt historisch’, zegt filosoof Taede Smedes, betrokken bij de website ufomeldpunt.nl. ‘Het ufo-fenomeen is zo’n zeventig jaar oud, maar dit is voor het eerst dat het opduikt in een officiële wettekst.’

Vorig jaar publiceerde het Amerikaanse ministerie van Defensie al een eerste officiële rapport over 144 ufo-waarnemingen – denk aan straaljagerpiloten die met hun infraroodcamera’s ineens bizar bewegende vlekjes zien. Daarvan bleven er 143 onverklaard. Eentje bleek achteraf een leeglopende ballon.

'

