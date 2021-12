Moslimorganisatie CAIR: ‘Moskeeën en organisaties zijn geïnfiltreerd’

Jarenlang heeft een anti-islamitische groep geïnfiltreerd in moskeeën en islamitische organisaties in de Verenigde Staten. Dat beweert de Council on American-Islamic Relations (CAIR), een belangrijke islamitische burgerrechtenbeweging in het land.

In 2019 demonstreerde de Council on American-Islamic Relations (CAIR) in Minnesota om steun te betuigen aan het islamitische parlementslid Ilhan Omar, nadat zij door president Donald Trump was aangevallen.

Washington D.C.

CAIR zegt zelf ook slachtoffer te zijn van infiltratie. De islamitische organisatie heeft per direct haar directeur in de staat Ohio Romin Iqbal ontslagen, omdat die informatie zou hebben gelekt. Hij zou minstens sinds 2008 in contact staan met het Investigative Project on Terrorism (IPT), een anti-islamitische actiegroep.

‘Deze schending van het vertrouwen was gepland en doelbewust en vond plaats gedurende een periode van jaren’, stelt CAIR in een verklaring. Volgens CAIR staat IPT in nauw contact met diverse officials van Israëlische veiligheidsdiensten. Het is een ‘teken van zorg’, stelt CAIR-directeur Nihad Awad, dat een buitenlandse overheid op die manier invloed uitoefent in de VS.

Volgens de islamitisc..

