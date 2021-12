Guatamala Stad wil eerste ‘Pro Life hoofdstad’ van Latijns-Amerika worden

Guatamala-Stad

Deze uitspraak deed hij tijdens een evenement van The Institute for Women’s Health. Giammattei noemt het onjuist dat abortus een mensenrecht is. Hij beweert dat ieder individu het verdient dat zijn leven wordt beschermd, van conceptie tot natuurlijke dood. Dit motiveert hij vanuit zijn christelijk geloof, vanuit zijn achtergrond als arts, ‘en boven alles omdat het in de grondwet staat van het land’. Zijn redenatie dat elk mensenleven bescherming verdient, stuit critici van Giammattei tegen de borst.

De stad die vanaf maart 2022 volgens de president officieel de naam ‘Pro Life stad’ krijgt, heeft een alarmerend hoog moordcijfer. Daarnaast bezuinigt Giammattei op de bestrijding van armoede en structurele ondervoeding van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .