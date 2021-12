Putin wil Biden ontmoeten

De Russische president Putin en de Amerikaanse president Biden zullen elkaar wellicht nog voor het einde van het jaar ontmoeten om over de crisis rond Oekraïne te praten, zo meldde het Kremlin woensdag aan het Russische persbureau Interfax.

Brussel

Rusland overhandigde woensdag ‘concrete’ voorstellen over veiligheid in Europa aan de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Karen Donfried, zo liet het Kremlin weten. De VS verklaarden deze voorstellen met hun Europese bondgenoten te zullen bespreken. Wat de Russen precies hebben voorgesteld, werd niet bekendgemaakt. Eerder eiste Rusland de intrekking van de belofte uit 2008 dat Oekraïne ooit lid van de NAVO mag worden.

Hoewel een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne voorlopig helemaal niet aan de orde is, weigert het Westen zijn belofte in te trekken. Oekraïne is een soeverein land, zeggen westerse leiders, dat zelf mag beslissen bij welk bondgenootschap het wil horen.

Europese leiders dreigden Rusland woensdag opnieuw met zwa..

